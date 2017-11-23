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23 Kasım 2017 00:27

Başkan Atabay’ın Öğretmenler Günü mesajı

Didim Belediye Başkanı A.

Başkan Atabay’ın Öğretmenler Günü mesajı

23 Kasım 2017 00:27

Deniz Atabay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Başkan Atabay, masajında; “Özgürlük, bağımsızlık, laiklik, cumhuriyet ve demokrasinin önemini kavramış kuşaklar yetiştiren değerli öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için zor şartlarda dahi, ülkemizin her köşesinde, fedakarca çaba göstermiş, vatanımızı çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmak için hiçbir özveriden kaçınmamışlardır


Başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yavrularımızın her türlü bilgi ve beceriyi edinmelerinde, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu beyinler yetiştirilmesinde, fedakarca çalışan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.




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