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14 Temmuz 2018 14:44

Başkan Aydın’dan 15 Temmuz mesajı

Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle yayınladığı mesajda “15 Temmuz’da Türk Milleti’nin varlığına, istikbaline ve inançlarına ağır bir darbe vurmak isteyenler aziz milletimizin direnişi karşısında püskürtülmüştür.

Başkan Aydın’dan 15 Temmuz mesajı

14 Temmuz 2018 14:44

Tarihten bu yana hangi şartlar altında olursa olsun esareti kabul etmeyen bu aziz millet ilelebet esareti kabul etmeyecektir” diyerek 15 Temmuz şehitlerine rahmet gazilere de minnet ve şükranla andığını belirtti.


15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, “Tarihi şan ve şerefle dolu olan bu aziz millet hainlere karşı 15 Temmuz’da bir destan daha yazmıştır. O gece ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hainler hüsrana uğramıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin maruz kaldığı alçak darbe girişimi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçti. Unutulmamalıdır ki; hiçbir güç, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik, beraberlik ve barış içinde yaşama arzusunun önüne geçemeyecektir. Türkiye büyük bir devlet, milletimiz büyük bir millettir. Milletimiz tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de 3-5 haine meydanı bırakmayacağını canı ve kanı pahasına göstermiştir. O gece gözünü kırpmadan canını veren ve ülkesi ve bayrağı için ölümü göze alıp meydanlara akın eden herkese minnettarız. Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimiz bizim gururumuzdur ve onurumuzdur. Bizlere düşen görev ise şehitlerimizin miraslarına sahip çıkmak ve bundan sonraki nesillere emanetleri aktarmaktır” dedi.




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