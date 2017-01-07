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07 Ocak 2017 13:37

Başkan Çeçrioğlu, gece boyunca yağış önlemlerini denetledi

Başkan Çeçrioğlu, gece boyunca yağış önlemlerini denetledi

07 Ocak 2017 13:37

Aydın’da dün gece meydana gelen şiddetli yağışlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehrin her noktasında görev başındaydı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’da gece saat 02: 00’dan itibaren Aydın’ın cadde ve mahallelerinde görev başındaki ekipleri denetledi.
Sağanak yağışa rağmen, görevi başında bulunan ASKİ, İtfaiye ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, etkili yağışlarla birlikte vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplere azami dikkatli olunması talimatını verdi. Başkan Çerçioğlu, sabaha karşı saat 03:30’a kadar denetlemelerini sürdürdü.



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