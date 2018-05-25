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25 Mayıs 2018 08:48

Başkan Çerçioğlu Alamut Mahallesini ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Bozdoğan’ın Alamut Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu Alamut Mahallesini ziyaret etti

25 Mayıs 2018 08:48


Alamutluların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette başkan Çerçioğlu’na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın da eşlik etti.


Alamut halkını selamlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Böyle çalışkan belediye başkanınız olduğu için sizler çok şanslısınız" diye konuştu. Alamut’a 2014 yılında verilen sözlerin hepsinin el ele verilerek teker teker gerçekleştirildiğini söyleyen başkan Çerçioğlu "Günde 18 saat çalışıyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak her zaman hizmetinizdeyiz. Vatandaşlarımızın bize ne zaman ihtiyacı olursa, büyükşehir belediyesinin kapıları sonuna kadar açık" diye konuştu.


Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın Bozdoğan’a yaptığı hizmetlerden dolayı başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederken, önceki gün Alamut Arıtma Tesisi’nin temelinin atıldığını haber verdi. Çok yakın zamanda büyükşehir belediyesinin Alamut-Bozdoğan yolunu sıcak asfaltla buluşturacağının müjdesini veren Apaydın, "Alamut’taki eski futbol sahasını sosyal tesis olarak planlamıştık. Özlem Başkan da bugün proje aşamasının bitmek üzere olduğunu söyledi. Alamut yakında sosyal tesisine kavuşuyor" diyerek bir başka müjde daha verdi.




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