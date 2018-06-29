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29 Haziran 2018 16:47

Başkan Çerçioğlu; “Asfaltsız yol kalmayacak”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 3 bin 200 kilometre yol yapma hedefi doğrultusunda çalışan ekipler, şimdiye kadar 1900 kilometre yol yaptı.

Başkan Çerçioğlu; “Asfaltsız yol kalmayacak”

29 Haziran 2018 16:47


Ekipler önümüzdeki 9 ayda 1300 kilometre daha yol yapmak için geceli gündüzlü çalışmaya devam ediyor.


Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmaya devam eden ekipler Kuşadası Kirazlı girişinde; Didim Yalı Caddesi, Fener Caddesi, Ege Caddesi’nde; İncirliova Acarlar ve Gerenkova’da; Bozdoğan Eymir Baraj Yolu’nda; Söke Atatürk Caddesi’nde; Koçarlı Güdüşlü ve Çakmar Mahallesi’nde; Efeler İsmet Sezgin Bulvarı, Poligon Bulvarı ve Işıklı Kültür Bulvarı’nda sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyorlar.


Bunların yanı sıra Söke, Didim, İncirliova, Kuşadası ve Efeler’de kaldırım yenileme çalışmaları da devam ediyor.


"Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerimizi teker teker yerine getiriyoruz" diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın’da yapılmadık yol bırakmayacağız. Bir taraftan yollarımızı kaliteli sıcak asfalt ile buluştururken bir taraftan da üreticilerimizin yollarını yapıyoruz. 4 yılın sonunda vatandaşlarımız için 3 bin 200 kilometre yol yapmış olacağız. Aydın bugüne kadar böyle hizmeti hiç almadı" diye konuştu.




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