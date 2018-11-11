Başkan Çerçioğlu, Atça Boğa güreşlerini izledi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Sultanhisar Atça'da düzenlenen "Atça Boğa Güreşi'ne" katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen güreşte Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen toplam 76 çift boğa kıran kırana mücadele etti.

Güreş tertip komitesi güreşlerin düzenlenmesi için verdiği destekten dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederken, Başkan Çerçioğlu burada vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Arenada dolaşıp halkı selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kıran kırana geçen güreşleri izledi.

Sultanhisar Kupası'nda Başkan Çerçioğlu adına yarışan Kılıç Arslan adlı boğa, rakibi Sancar karşısında galip gelerek birinci oldu. Boğa sahiplerine ödülleri Başkan Çerçioğlu tarafından verildi.

Türkiye şampiyonasının ikincisi olan Atça Boğa Güreşi'ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce güreşsever katıldı.