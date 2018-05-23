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23 Mayıs 2018 12:02

Başkan Çerçioğlu: “Aydınlılar su sorunu yaşamayacak”

İçme suyu yeterliliğini sağlamak ve özellikle yaz aylarında yaşanması muhtemel su sorunlarını önlemek için ASKİ ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Çerçioğlu: “Aydınlılar su sorunu yaşamayacak”

23 Mayıs 2018 12:02


İl genelinde borulardan kaynaklı su kayıp kaçaklarını önleme çalışmaları devam ederken bir diğer önemli çalışma ise su kaynaklarında gerçekleştiriliyor. Ekipler, önemli bir kısmı dağlık ve yüksek kesimlerde yer alan su kaynaklarında canlandırma çalışması yapıyor. Son olarak Sultanhisar ilçesine bağlı Malgaçemir Mahallesi mevkiinde kaynak canlandırma çalışması gerçekleştiren ekipler su debisini önemli ölçüde artırdı. Mahallenin talebi üzerine vakit kaybetmeden başlatılan çalışma ile su yeterliliğinin sağlanması hedefleniyor. İl genelinde sondaj ve drenaj çalışmalarına devam eden ekipler su sorunu yaşanmaması için yoğun program uyguluyor.



Çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Gerek Büyükşehir gerek ASKİ ekiplerimiz il genelinde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Halkın talep ve beklentilerini karşılamak için yoğun olarak çalışıyoruz. Su sorunu yaşanmasın diye ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Aydınlılar su sorunu yaşamayacak. Yatırımlarımız artarak sürecek” dedi.




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