Başkan Çerçioğlu; “Aydınlılar su sorunu yaşamayacak”

Özellikle yaz aylarında çeşitli sebeplerden dolayı yaşanan içme suyu sorunlarının önüne geçmek için hassasiyetle çalışan ekiplerin son durağı Koçarlı’ydı. Vatandaşların talebi üzerine Koçarlı ilçesine bağlı Esentepe, Kızılkaya, Çulhalar ve Bağcılar mahallelerinde çalışma başlatan ekipler dört adet sondaj açarak, suyu depolara ulaştırdı. Su sorunu ortadan kalkan mahallelerde vatandaşlar büyük mutluluk yaşarken, mahalle muhtarları taleplerinin karşılandığı için büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Mahallelerde yaşanan su sorununun çözülmesi için talepte bulunan vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ASKİ ekiplerine teşekkür etti.

Esentepe Muhtarı Ali Karaoğlu, “Mahallemiz su sıkıntısı çekmekteydi. Özlem Başkanımıza durumu ilettik. Yaz gelmeden sondaj çakıldı ve faaliyete geçti. İnşallah bundan sonra su sıkıntısı çekmeyiz, yapanlardan Allah razı olsun” dedi.

Kızılkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Avcı “Havaların ısınmasıyla beraber kaynak sularımızda yaşanan azalma, mahallemizde susuzluk sorununu had safhaya çıkarmıştı. Büyükşehir belediye başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na talebimizi ilettik. Allah razı olsun Topuklu Efemizden sayesinde susuzluktan kurtulduk. Beni ve mahalle sakinlerimizi sevindirdi.” dedi.

Çulhalar mahalle muhtarı Bilgin Sözan, “15 gün önce çöken kuyumuzun yerine sondaj çakıldı. Allah razı olsun Topuklu Efemiz Sayın Özlem Çerçioğlu’ndan bu Ramazan günü bizi suya kavuşturdu. Mahallelinin dualarını aldı. Bir yerde hizmet varsa orada Özlem Çerçioğlu vardır.” dedi.

Bağcılar Muhtarı Ramazan Küçükoğlu “ İçme suyu sorunumuz vardı. Talebimizi büyükşehir belediye başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na ilettik. Vakit kaybetmeden sorunumuzun çözülmesi için ekipleri yönlendirdi. Allah razı olsun.” dedi.

İl genelinde süren ASKİ çalışmalarına ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “ Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Aydın ve Aydınlılar her şeyin en güzelini hak ediyor. İçme suyu konusunda bu anlayışla hareket ediyoruz. Çünkü su hayattır ve böylesi hassas bir konuda Aydınlıların su sorunu yaşamaması için çalışmalarımız yoğun olarak sürüyor. Ekipler vatandaşların taleplerini karşılamak için sürekli sahada. Çünkü halk ister biz yaparız. Biz onların taleplerini karşılamak için varız” dedi.