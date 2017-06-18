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18 Haziran 2017 15:11

Başkan çerçioğlu Babalar Günü’nü vatandaşlarla kutladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Babalar Günü’nü halk ile iç içe kutladı.

Başkan çerçioğlu Babalar Günü’nü vatandaşlarla kutladı

18 Haziran 2017 15:11


Bozdoğan Arapapıştı Kanyonu’nu ziyaret eden, kurulan pazarda alışveriş yapan Başkan Çerçioğlu, tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.


Her gittiği yerde büyük sevgiyle karşılaşan Başkan Çerçioğlu, Bozdoğan’da da yoğun ilgi gördü. Babalar Günü’nde karşılarında bir anda Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu’nu gören vatandaşlar Başkan Çerçioğlu ile sohbet etti, bol bol fotoğraf çekildi.


Babalar Günü’nü vatandaşlarla birlikte kutlayan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden Bozdoğanlılar, “Özel ve anlamlı günde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından turizme kazandırılan Arapapıştı kanyonunu gezmeye geldik. Karşımızda bir anda çok sevdiğimiz Sayın Başkanımızı gördük. Bizleri hiçbir zaman unutmayan Özlem Çerçioğlu’nu burada görmek bize en büyük Babalar Günü hediyesi oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.




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