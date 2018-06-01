Başkan Çerçioğlu binlerce vatandaşla Bozdoğan hizmet binasını açtı

Açılış yağan yağmura rağmen tören alanını dolduran binlerce vatandaşın al bayraklarla katılımıyla şenlik havasında gerçekleştirildi. Açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır başta olmak üzere belediye başkanları, büyükşehir belediyesi meclis üyeleri, çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Açılış töreninde "Çağdaş, demokratik, laik, Türkiye’nin aydınlık yüzünü temsil eden çok değerli Bozdoğanlılar hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyerek Bozdoğanlıları selamlayan başkan Çerçioğlu "Sizler böyle çalışkan bir belediye başkanınız olduğu için çok şanslısınız. Sizlere yeni bir hizmet binası için söz vermiştik. Sizlere daha iyi, hızlı ve kaliteli hizmet vermek için inşa ettiğimiz hizmet binası Bozdoğan’a hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

’1.400 kilometre daha yol yapılacak’

Aydın genelinde büyükşehir belediyesinin 1.800 kilometre yol yaptığını söyleyen başkan Çerçioğlu, 1.400 kilometre daha yol yapacaklarını söyledi. Bozdoğan’a 170 kilometre yol yapıldığını belirten başkan Çerçioğlu, 1 yıl içinde de 145 kilometre daha yol yapılacağının müjdesini verdi.

’Aydın’da 58 köyün suyu yoktu’

"Eğer bir yere geliyorsak mutlaka ya temel atmaya geliriz ya da açılış yapmaya" diyen Çerçioğlu, büyükşehir belediyesi olmadan önce Bozdoğan’da 13 köyde suyun olmadığını, haftada bir gün su verildiğini söyledi. Çerçioğlu "Bozdoğan’da suyu olmayan 13 köyümüze su getirdik. Çeşmelerinden 24 saat su akıyor. Daha da acısı bizden önce Aydın’da 58 köyün suyu yoktu. Şu anda o köylerimizde de sularımız 24 saat akıyor. Yani büyük hizmetler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Aydın’a 1 milyar 160 milyon lira yatırım yapıldı

Aydın’a büyükşehir belediyesinin 610 milyon lira, ASKİ’nin 550 milyon lira, toplam 1 milyar 160 milyon lira yatırım yapıldığını söyleyen başkan Çerçioğlu "Aydın’a 40 yılda yapılamayan hizmetleri biz 4 yılda yaptık. Sizler bizi desteklediğiniz sürece yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.