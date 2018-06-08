Başkan Çerçioğlu, Buharkent’te temel attı

Temel atma töreni, tören alanını dolduran binlerce vatandaşın al bayraklarla katılımıyla şenlik havasında gerçekleştirildi.

Dün yapılan temel atma törenine CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır’ın yanı sıra belediye başkanları, büyükşehir belediyesi meclis üyeleri, çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcileri, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı.

Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği temel atma töreninde, başkan Özlem Çerçioğlu Buharkent’e büyükşehir belediyesinin 13 milyon lira yatırım yaptığını söyledi. Vatandaşların büyükşehir belediyesinden otogar ve düğün salonu talep ettiğini söyleyen başkan Çerçioğlu, temelini attığı tesisin 2019’un ocak ayında hizmete gireceğini belirtti. "Verdiğimiz sözü yerine getirmekten çok mutluyum" diyen Çerçioğlu, "Bu yatırımları sizlerin desteğiyle yapıyoruz" diye konuştu.

Otogara 3 milyon 250 bin lira yatırım yapıldığını söyleyen başkan Çerçioğlu ASKİ’nin ve büyükşehir belediyesinin Buharkent’i modernleştirmek için çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri arasında sosyal belediyeciliğin öne çıktığını söyleyen başkan Çerçioğlu, Aydın’da asfalt seferberliği ilan ettiklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu Buharkent’te de Atatürk Caddesi, Çolak İbrahim Caddesi, Efeler Caddesi, Hulusi Altar Caddesi, Şehitler Caddesi ve Zeytinoğlu Caddesi’nin yıl sonuna kadar asfaltlanacağının müjdesini verdi.

Başkan Çerçioğlu törende kadınları da kürsüye davet ederek temel atma coşkusuna Buharkentli kadınları da ortak etti.

Büyükşehir belediyesi tarafından temel atma töreninden sonra binlerce vatandaş için iftar düzenlenirken hem temel atma töreninde hem de iftarda Buharkentlilerin hatıra fotoğrafı çekilmek için sıraya girdiği başkan Çerçioğlu, onlarca vatandaşla da selfie çekildi.