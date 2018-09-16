Başkan Çerçioğlu: “Çevremizi temiz tutalım”

Aydın Büyükşehir Belediyesi gönüllü vatandaşlarla birlikte 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Aydın'ın dört bir tarafında çöp toplayarak temizlik konusunda farkındalık oluşturma çalışmalarına katkıda bulundu.

Tralles ve Nysa antik kentlerinin yanı sıra Kuşadası ve Didim gibi turistik merkezlerde de yapılan temizlik çalışmalarıyla temiz bir çevrenin gerekliliği vurgulandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu temizliğin birinci şartının kirletmemek olduğunu belirtirken çevresini temiz tutan yurttaşlara teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu “Özel bir ülkede yaşıyoruz. Aydın da birçok güzelliği ve çevresel faktörleri ile önemli bir kent. Dünyada doğal kaynakların ve doğal güzelliklerin hızla tüketildiği bu yıllarda herkes geleceği için bir adım atmalı ve gerekli sorumluluğu göstermeli” diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı ve temiz bir gelecek için sürdürülebilir çevre politikalarını esas alan çalışmalar yürüttüğünün altını çizen başkan Çerçioğlu “Çevre sorunları karşısında her zaman çözüm üretmeye yönelik adımlar atıyoruz. Bu yüzden de Türkiye'nin çevre konusundaki en duyarlı illerinden biriyiz. Bu duyarlılığın ve belediyecilik anlayışının tüm ülkemize yayılmasını diliyorum ve çevre kirliliği sorununun milli bir mesele olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Gelin, Aydın'daki bilinci tüm Türkiye'ye yayalım” çağrısında bulundu.