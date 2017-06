Eski Aydın Milletvekili Fatih Altay, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, İlçe Başkanları ve Muhtarlar ile Sivil Toplum Kuruluşları, tarafından karşılanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların sevgi gösterileriyle alana geldi.

Sayın Milletvekilim ve değerli İlçe Başkanlarım, muhtarlarım, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve hiçbir zaman hakkını ödemeyeceğim beni yalnız bırakmayan saygıdeğer Çineliler hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Başkan Çerçioğlu, “Siz çok şanslısınız çok çalışkan bir Belediye Başkanınız var. Biz her zaman Çine’ye hizmet etmeye geldik. Ya temel atarız ya da hizmet binamızı açarız. Her zaman söylüyorum Turist Ömer gibi gelip geçmeyiz. Biz size 2014 yılında söz verdik. Salih Başkanımla birlikte Çine için 18 saat çalışacağız diye. Bu kalabalığı gördükten sonra kim tutar bizi, Çine hizmetlerin en iyisini hak ediyor. Bu zamana kadar 35 milyonluk yatırım yaptık yapmaya da devam edeceğiz. En az bunun 2 katı daha yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bizde Sayın Başkanımla beraber gece gündüz emrinizdeyiz. Çok değerli Çineliler az önce Sayın Başkanımın dediği gibi 6 ay önce sizlerle beraber temelini atmıştık ve sizlere bu kürsüden her ikimizde söz vermiştik. 6 ay sonra çok amaçlı salonlarımız ve düğün salonumuz hizmetinizde olacaktır diye, şimdi bu sözümüzü yerine getirmenin gururunu onurunu yaşıyorum sağ olun var olun. Artık gelenek oldu Allah bizi nazarlardan saklasın hocamdan güçlü bir nazar duası istiyorum Çine’nin güzel insanlarına nazar değmesin” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından açılış kurdelesini katılımcı protokol ile birlikte kesen Başkan Çerçioğlu Çine’mize hayırlı olsun dedi.

Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyetle açılışı yapılan tesisi gezen Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından verilen vals gösterisini izledi. Sonrasında kendisinin vals yapması da izleyenlerden büyük alkış aldı. Fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayan Başkan Çerçioğlu vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirip Çine’den ayrıldı.