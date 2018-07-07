Başkan Çerçioğlu; “Elektrik ve su bedava olmalı”

Genel seçimlerde partisine gösterilen güven ve destek için teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, “Oylarınız ile yine Aydında 1. parti olduk. Genel seçimden sonra vira bismillah diyoruz. Yeni dönemde siz Aydınlılara ilk müjdemizi veriyoruz ve bu noktada AKP ve MHP’ye de çağrı yapıyorum. Ggelin elektrik ve suyu bedava yapalım. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olarak, su ücretlerine ilişkin kanunlarda değişikliğe gidilmesi, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak su ve elektrikten bundan böyle para alınmaması çağrısında bulunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk ve önemli icraatı olacağını düşündüğüm bu teklifi bugün buradan ilan ediyorum.

Bununla da kalmayacağım, su ve elektriğin bedava olması için kanun önerisi Aydın milletvekilleri aracılığıyla TBMM gündemine getirilecektir. AK Parti, MHP, HDP şimdi görev sırası sizde” diye konuştu.

“Gelin hep birlikte bu kanunları değiştirelim ve vatandaşlarımıza su ve elektriği bedava verelim” diye konuşan Çerçioğlu, şöyle konuştu: “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olarak, gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığı gün, Aydın’da suyu bedava yapmayı kamuoyu önünde taahhüt ediyorum. Ve yürekli diğer büyükşehir belediye başkanlarına da bu kampanyamıza katılmaları için çağrıda bulunuyorum. Haydi, Ankara, haydi İstanbul, Mersin, Gaziantep, Denizli, Adana. Tüm başkanları halkımıza nefes aldırtacak bu uygulamaya evet dedirtmek için kampanyaya bekliyorum. Bugünden itibaren müjdelerim artarak devam edecek. Amacım siz Aydınlılara en iyi hizmeti verebilmek. Beni izlemeye devam edin”