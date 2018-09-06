Başkan Çerçioğlu: “Gençlerimizle gurur duyuyorum”

yıldönümünü Teoman konseriyle kutladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünü ünlü rock sanatçısı Teoman’ın konseriyle kutladı. Nazilli İstasyon Meydanı’nda düzenlenen konsere büyük çoğunluğu genç binlerce vatandaş katıldı.

Konser öncesinde sahneye çıkan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli halkına seslendi. "Biliyorsunuz ben Nazilliliyim. Bugün siz hemşehrilerimle birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bize bugünleri yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm efelerimizi saygıyla anıyoruz" diye konuşan Başkan Çerçioğlu, gençlere kendisine verdiği destekler için teşekkür etti.

Gençlere güveninin tam olduğunu vurgulayan başkan Çerçioğlu "Karşımdaki binlerce gençle gurur duyuyorum. İşte Türkiye Cumhuriyeti’nin gençliği burada. Kurtuluş günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

Daha sonra sahneye çıkan Teoman ise "Senden Önce Senden Sonra", "İstanbul’da Sonbahar", "Paramparça" gibi neredeyse herkesçe bilinen şarkılarını seslendirdi.

Gecenin sonunda ise havai fişek gösterisi düzenlendi.