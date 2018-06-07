Başkan Çerçioğlu Horsunlu’da vatandaşlarla iftar yaptı

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır’ın yanı sıra büyükşehir belediyesi meclis üyelerinin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin katıldığı iftara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve binlerce vatandaş katıldı. Horsunluların bol bol hatıra fotoğrafı çekildiği başkan Çerçioğlu "Ramazan ayının Aydın’a, ülkemize sağlık mutluluk, barış getirmesini diliyorum. Sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyum" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu bu yıl da büyükşehir belediyesinin Aydın’ın dört bir tarafında vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ettiklerini söylerken birlik beraberlik için tüm vatandaşları kurulan ramazan sofralarına davet etti.

Büyükşehir belediyesi bu 500 noktada 600 bin vatandaşa iftar sofralarında ağırlayacak.