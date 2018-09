Başkan Çerçioğlu; "Kimse endişe etmesin, Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşın yanındadır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Başkan Çerçioğlu'nu yaptığı ziyarette Türkiye'nin büyük bir ekonomik kriz içerisinde olduğunu iddia ederek, CHP Genel Merkezi'nin talimatı ile yaşanan ekonomik krizin vatandaşa nasıl yansıdığını görmek için bir takım ziyaretlerde bulunacaklarını ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Türkiye gerçekten büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmıştır. Ben sizlerin aracılığıyla Aydın halkına şu mesajı vermek istiyorum. Hiç kimse endişe etmesin, hiç kimse sıkıntıya düşmesin, bu tip krizlerde her zaman Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın yanındadır. Endişeleri olmasın, rahat olsunlar özellikle daha önce uyguladıklarımızı çok iyi biliyorsunuz. Çiftçilerimizin tarlada herhangi bir ürünü kaldıysa Büyükşehir Belediyesi her zaman bunu satın alma yoluna gitti. Bundan sonra da satın alacaktır. Sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uyguluyoruz. Aydın halkı rahat olsun bizim a, b, c, planlarımız hazırdır” dedi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar ise, “Ülkemizin içinde bulunduğu bu karamsar tabloda, CHP'nin duyarsız kalmadığını göstermek, konuların içinde hassasiyetle incelemek adına bizlere illerimizde böyle görevler takdir ettiler. Bizde Aydın'da iş adamımızın, esnafımızın, sanayicimizin, işçimizin, emekçimizin ve tüm aile fertlerinin bu krizden nasıl etkilendiğini, piyasanın durumunun ne olduğunu anlamak adına birtakım ziyaretlerde bulunacağız. Halkımızı ve esnafımızı dinleyeceğiz. İktidar ne kadar kriz denmesini istemese de hanelerde ocaklarda yangın var. Dileriz Türkiye birlik ve beraberlik içinde bu krizden çıkar. Çıkması adına da hepimiz bu mücadelede birlikteyiz ve beraberiz. Amacımız muhalefet etmek eleştirmek değil, sorunların çözümüne ortak olmak, ortak akılla Türkiye'nin daha huzurlu, daha mutlu, daha refah içinde bir ülke olmasını sağlamaktır. CHP'nin ana amacı budur. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımızın il sınırları içine girdiğimizde gerçekten içimizi sosyal demokrasimizin verdiği bir huzur kaplamakta. Ben kendilerini vatandaşlarına davranışları, belediyecilik hizmetleri açısından gösterdiği özveriler için tebrik ediyorum. Sosyal demokratçılık nedir dendiğinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bakılmasını arzu ederiz” diye konuştu.

Ziyarette CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş da hazır bulundu.