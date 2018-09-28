Başkan Çerçioğlu kriz merkezi kurdu

Orta Akdeniz'de oluşup Ege Bölgesi'ne doğru ilerleyen ve bazı senaryolara göre 30 Eylül Pazar günü saatteki hızı 100-120 kilometreye ulaşması beklenen tropik fırtınada yaşabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi ve olası olumsuzluklara anında müdahale edilebilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bir "Kriz Merkezi" oluşturuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre fırtınada metrekareye 75 kilogram yağış bekleniyor. Kriz Merkezi'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katılıp müdahale yöntemlerini belirleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı müdahale edecek kriz masaları ve ekiplerin tüm imkânlarıyla hazır olduğunu belirtti.

Başkan Çerçioğlu vatandaşları da uyarırken "Büyükşehir Belediyesi fırtınayla birlikte gelecek bütün olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı. Yaşabilecek olumsuzluklarda Büyükşehir Belediyesi bütün imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacak" dedi.

Fırtına öncesi ASKİ, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İtfaiye, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol, Sağlık İşleri ile Denizcilik daire başkanlıkları tüm kaynaklar ve ekipleriyle fırtına için gerekli önlemleri aldı.

Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada vatandaşları çatıların uçması, çanak antenlerin uçması, elektrik tellerinin kopması, ağaçların devrilmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağış, güneş enerji panelleri, su depoları ve inşaat iskelelerinin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarırken, yaşanacak en ufak olumsuzlukta vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ni, ASKİ'nin 444 70 09 numaralı hattını veya itfaiyenin 110 numaralı ihbar hattını aramaları istendi.

Başkan Çerçioğlu "Büyükşehir Belediyesi olarak Kriz Merkezi ve bütün müdahale ekiplerimizle, ortaya çıkabilecek tüm olumsuzluklara hazır haldeyiz. Gereken tüm önlemleri aldık. Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın yaşayabileceği olası olumsuzluklara anında müdahale edecektir" diye konuştu.

Kriz Merkezi bünyesinde 1200 personelin yanı sıra 15 greyder, 60 kamyon, 20 vidanjör, 10 kanal açma aracı, 20 ekskavatör, 80 kepçe, 15 büyük kepçe, 30 tam donanımlı itfaiye ekibi, 5 vinç, 8 bomlu araç, 102 su tahliye pompası, 30 jenaratör hazırlandı. Bunun yanı sıra hasta nakil araçları ve ambulanslar da hazır bekletiliyor.