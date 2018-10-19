Başkan Çerçioğlu; “Kuşadası dört mevsim turizm merkezi”

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'na turizm yatırımlarına devam edeceklerini açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarıyla dalış ve spor turizminin merkezlerinden birisi haline de gelen Kuşadası, turizm sezonunun düşük olduğu kış aylarında da cazibesini koruyor.

Yaz aylarında yüz binlerce turisti ağırlayan Kuşadası, RunAydın Koşu Yarışı'yla da yüzlerce sporcuyu kucaklıyor.

Düzenlenen RunAydın Kuşadası Yarışı'na şimdiye kadar 600'e yakın koşucunun başvurduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 450'den fazla sporcunun ise Aydın dışından başvuru yaptığını açıkladı. Çerçioğlu, "Sporcuların RunAydın'a ilgisi bizi hem fazlasıyla memnun etti hem de daha fazlasını yapmak için itici güç verdi. Kuşadası'nı sporcular için daha cazip hale getirip, spor turizminde de öne çıkan rotalardan birisi haline getireceğiz. Uçak batığımıza şimdiye kadar binlerce dalış yapıldı ve Kuşadası Türkiye'nin önemli dalış merkezlerinden birisi haline geldi. Aynısını spor turizminde de yaparak Kuşadası'nı dört mevsim ziyaret edilen bir turizm kenti haline getireceğiz. Bundan sonra da Kuşadası'nda turizmin canlılığını korumak için birçok etkinliği barındıran projeler hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Koşu yarışının, düşük sezon olmasına rağmen Kuşadası turizmini hareketli tuttuğunu ifade eden başkan Çerçioğlu "Kuşadası başta olmak üzere uygulamaya geçirdiğimiz ve planladığımız projelerimizle Aydın, dört mevsim turist çeken bir yer haline geldi. Yaz sezonundaki hareketliliği kış sezonuna da taşıyıp bölgedeki esnafın kışın da iş yapmasının önünü açıyoruz" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu, faaliyete geçirilen ve pek çok rotayı öne çıkaran www.aydincagiriyor.com internet sitesiyle de Aydın'da herkesçe bilinmeyen gastronomi, doğa ve kültüre dair birçok değeri daha görünür kıldıklarının altını çizdi.