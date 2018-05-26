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26 Mayıs 2018 09:42

Başkan Çerçioğlu Sökelilerle iftar yaptı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu dün akşam da Söke’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu Sökelilerle iftar yaptı

26 Mayıs 2018 09:42


Çeltik Mahallesi’ndeki Söke Adalet Parkı’nda düzenlenen iftar programına CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcileri katıldı.


Başkan Çerçioğlu’nun vatandaşlara yemek ikram ettiği iftara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Sökelilerin bol bol hatıra fotoğrafı çekildiği başkan Çerçioğlu, "Mübarek ramazan ayınızı kutluyorum. Ramazan ayı birlik, beraberlik, güzellik ve barış getirsin " diye konuştu.


Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’ın bütün ilçelerinde vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam edeceğini söyleyen başkan Çerçioğlu, birlik beraberlik için tüm vatandaşları kurulan ramazan sofralarına davet etti.




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