Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeni yılın ilk gününde “Çakırbeyli Köy Pazarı”nı ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Merhum Başbakan Adnan Menderes’in memleketi Çakırbeyli’de yaptırılan "Köy Pazarı"nda Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçioğlu, tüm tezgahları tek tek dolaştı, alışveriş yaptı.

Doğal organik ürünlerin yer aldığı pazarı gezen Başkan Çerçioğlu, 2017 yılı ile ilgili olarak ise başta ulusumuz olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ettiğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 2016 yılında olduğu gibi, 2017 yılında da vatandaşlarımıza hak ettikleri etkin ve kaliteli hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, il genelinde başlatılan yatırım hamlesi ile yeni yılda da birçok önemli projeyi Aydınlıların hizmetine sunacaklarını belirtti.

Vatandaşlar doğal ürünleri bulabilme fırsatını veren köy pazarını Aydınlılarla buluşturan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederken, Selda Çiftçi isimli esnaf Başkan Çerçioğlu’na isminin ve CHP logosunun işlendiği havlu hediye etti.