Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti

Muhtar Şükrü Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yaptığı hizmetlerden memnun olduğunu belirterek, "Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallemizde Uzun Çarşı’ya yakın zamanda aydınlatmalar takıldı. Ordu Caddesi, Hürriyet Caddesi, Belediye Meydanı mükemmel oldu. O kadar güzel oldu ki gece gelip herkes baksın. Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz " diye konuştu.

24 Aralık’ta Efeler Ilıcabaşı’nda düzenlenecek olan "Efeler Diyarı Aydın Geleneksel Deve Güreşleri"ne katılarak başkan Çerçioğlu’nun yanında olacağını söyleyen muhtar Ustaoğlu "Özlem Hanım benim mahallemin çocuğu. Özlem Hanım’a laf söyleyene on laf söylerim. Özlem Hanım’ı milletvekilliğinden tanırım. Hiç kimseye, Özlem Hanım’a laf söylettirmem" dedi.

Yeni yılını kutladığı için dün sosyal medyadan da başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiğini söyleyen muhtar Ustaoğlu, büyükşehir belediyesinin hizmetlerinden çok memnun olduklarının altını çizdi.