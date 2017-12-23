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23 Aralık 2017 11:23

Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti

Nazilli’nin Altıntaş Mahallesi Muhtarı Şükrü Ustaoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti

23 Aralık 2017 11:23


Muhtar Şükrü Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yaptığı hizmetlerden memnun olduğunu belirterek, "Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallemizde Uzun Çarşı’ya yakın zamanda aydınlatmalar takıldı. Ordu Caddesi, Hürriyet Caddesi, Belediye Meydanı mükemmel oldu. O kadar güzel oldu ki gece gelip herkes baksın. Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz " diye konuştu.


24 Aralık’ta Efeler Ilıcabaşı’nda düzenlenecek olan "Efeler Diyarı Aydın Geleneksel Deve Güreşleri"ne katılarak başkan Çerçioğlu’nun yanında olacağını söyleyen muhtar Ustaoğlu "Özlem Hanım benim mahallemin çocuğu. Özlem Hanım’a laf söyleyene on laf söylerim. Özlem Hanım’ı milletvekilliğinden tanırım. Hiç kimseye, Özlem Hanım’a laf söylettirmem" dedi.


Yeni yılını kutladığı için dün sosyal medyadan da başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiğini söyleyen muhtar Ustaoğlu, büyükşehir belediyesinin hizmetlerinden çok memnun olduklarının altını çizdi.




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