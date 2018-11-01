Başkan Çerçioğlu'ndan İncirliova'nın yağmur suyu sorununa çözüm

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun halkın talebi üzerine başlattığı yağmur suyu hat çalışması ilçe merkezinde yer alan Cumhuriyet Mahallesi, Aykut Ozan Caddesi, Sandıklı Caddesi, Lozan Caddesi ve Şirinevler Caddesini kapsıyor. Altyapı çalışmalarının kısa zamanda tamamlanarak yağmur suyu hattının halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.

İl genelinde devam eden alt ve üstyapı çalışmalarına değinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Gerek İncirliova gerekse ilimizin birçok noktasında çeşitli alt ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Halkımızın mutluluğu ve huzuru için yoğun çaba sarf ediyor, mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyoruz. Eşsiz kentimizde halkımıza en yüksek standartlarda, sağlıklı ve sorunsuz alt ve üstyapı hizmeti sunmak için yatırımlarımız hız kesmeksizin sürecek” dedi.