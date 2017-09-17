Başkan Çetin, Menderes’i andı

Gençlik ve spor konfederasyonu Aydın İl Başkanı Erhan Çetin, “Seçimlerde yüzde 48 oy alarak iktidara gelen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes idam sehpasında bile devletine, milletine kırgın gitmemiştir. Hain planlarını ortaya döken cuntacı kadrosunun dünde bugünde cezalarını çektiğini ve vatanı parçalamaya kalkan hainlerin tozlu raflarda yok olmaya mahkum. Düzmece mahkemelerce, cuntacı zihniyet tarafından katledilen demokrasi şehitlerimiz Başbakanımız Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın rahmet ve minnet ile anıyoruz. Ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.