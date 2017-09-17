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17 Eylül 2017 14:05

Başkan Çetin, Menderes’i andı

Gençlik ve spor konfederasyonu Aydın İl Başkanı Erhan Çetin, demokrasi şehidi merhum Adnan Menderes’in idamının seneyi devriyesi ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Başkan Çetin, Menderes’i andı

17 Eylül 2017 14:05


Gençlik ve spor konfederasyonu Aydın İl Başkanı Erhan Çetin, “Seçimlerde yüzde 48 oy alarak iktidara gelen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes idam sehpasında bile devletine, milletine kırgın gitmemiştir. Hain planlarını ortaya döken cuntacı kadrosunun dünde bugünde cezalarını çektiğini ve vatanı parçalamaya kalkan hainlerin tozlu raflarda yok olmaya mahkum. Düzmece mahkemelerce, cuntacı zihniyet tarafından katledilen demokrasi şehitlerimiz Başbakanımız Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın rahmet ve minnet ile anıyoruz. Ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.




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