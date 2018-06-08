Her çocuğun çok özel olduğunu ve anne-babaları olarak çocuklarımızı her koşulda sevmemiz gerektiğini belirten Başkan Çetindoğan, velilere seslenerek “Önce çocuklarınıza sarılın daha sonra karneyi inceleyin” tavsiyesinde bulundu.

Karnelerin dağıtılması ile birlikte Aydın’da yaklaşık 175 bin ülke genelinde ise yaklaşık 17 milyon 508 öğrencinin yaz tatiline girdiğini belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Karne belki de ders notlarının göstergesi olarak önemli olabilir. Ancak her şeyden önemli olan şey ise çocuklarımız. Gerek velilerimiz gerekse büyüklerimiz karneye bakmadan evvel çocuklarımıza sarılarak önce onlara sevildiklerini hissettirsinler” dedi.

Okul döneminin olduğu gibi tatilin de çok iyi değerlendirilmesini tavsiye eden Başkan Çetindoğan, “Hepimizin hayatında okul yılları kadar yaz tatillerinin önemli izleri ve anıları vardır. Bu tatil döneminde ailelerinin çocukları ile birlikte zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Ancak tatil boş durmak anlamı taşımamalıdır. Çocuklarımız ilgi alanlarına göre mesleklerde yaz tatillerini değerlendirebilir. Bu nedenle çocuklarımız tatili bilgisayar başında oyunla değil, sosyal ve beşeri aktivitelerle ve bir esnafın yanında geçirerek hayata tutunmayı öğrensinler. Her şey karnedeki başarı değil. Çocuklarımızı güçlü olduğu yönleri ön plana çıkarmalıyız” dedi.