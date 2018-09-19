Başkan Erol, gazileri kendi günlerinde yalnız bırakmadı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanında Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri, gaziler ve ailelerinin katıldığı tören İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kuyucaklı Gazi Ali Akıncı yaptı. Akıncı, “Cumhuriyetimiz kolay kurulmamıştır. Günümüzde bu ülkemizi 15 Temmuz 2016'da dış mihrakların yardımıyla yıkmaya çalışan FETÖ ve Apo hainleri gereken cevabı Türk Milleti'nden almışlardır. Bundan sonra da aynı dersi ülkemizin kahramanlarının vereceğinden emin olmalısınız. Bizim arzumuz da budur” dedi.

Programda Gazi Akıncı'nın konuşmasının ardından Şehit Bahri Uçuş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Gamze Bozkurt "Ya Şehit,ya da Gazi olur Gelirim" isimli, yine aynı okuldan Furkan Yıldız "Gaziyiz Şimdi" isimli şiirlerini okudular. Programın ardından Kuyucak Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Gaziler Günü kahvaltı programında Kuyucaklı şehit aileleri ile gazi ve gazi aileleriyle bir araya gelindi.