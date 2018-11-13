Başkan Ertürk, Kuyucaklıları Çanakkale'ye uğurladı

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün Ak belediyecilik anlayışı ile yürüttüğü projelerinden biri olan “Kültür Gezileri-Çanakkale”ye talepler gün geçtikçe artıyor.

Dün akşam saatlerinde 16. Kez çıkılan yolda, Kuyucak'ın Yukarı Yakacık Mahallesinden vatandaşlar yollara koyuldu. Çanakkale Destanının yaşandığı toprakları görmeyi arzulayan vatandaşların duaları kabul oldu. Kuyucak Belediyesi, ilçe merkezinden başlayarak yaşlılar için Kültür Gezilerini 2017 yılından bu yana sürdürüyor.

Çanakkale için yola çıkılmadan hemen önce vatandaşlarını uğurlamak için gelen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “ Hayırlı Yolculuklar dilerim. Allah sağ salim gidip görmeyi nasip etsin, vatandaşlarımızın destanımızın yazıldığı şehri görmesi için gezilerimiz devam edecektir” dedi.

Gezi için Başkan Ertürk'e teşekkür eden 80 yaşındaki Mehmet Demir, “Ölmeden önce Çanakkale'yi bu toprakları görmek nasip oldu. O olmasa kim bizim elimizden tutar da buralara kadar getirir. Allah Metin Başkanımdan razı olsun, Allah onu başımızdan eksik etmesin” dedi.