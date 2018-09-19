Başkan Ertürk'ten Kuyucaklı öğrencilere hayırlı bir eğitim yılı diledi

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kuyucak Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Ali İnceoğlu İlkokulu'nda program düzenlendi. Programda 2018-2019 eğitim öğretim yılının başarılı ve kazasız belasız geçmesi için lokma döktürülüp dualar edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, bir ülkenin gelişip kalkınabilmesi ve Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmesi için en önemli şartın gençlere iyi bir eğitim vermek olduğunu belirterek, “Bu bilinçle Kuyucak Belediyesi olarak eğitime her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedefidir" dedi.

Velilerin desteğinin de öğrencilerin başarısındaki en büyük katkılarından olduğunu söyleyen Başkan Erol, "İyi eğitim görmüş bireylerin ve bilginin giderek daha büyük bir güç haline geldiği günümüzde tüm Kuyucak olarak bizlere büyük görevler düşmekte.Biz de Kuyucak Belediyesi olarak, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bu eğitimin en üst seviyede verilebilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından öğrenciler şiirler okuyarak, halk oyunları gösterilerini sundu. Dördüncü sınıf öğrencileri okul hayatına yeni atılan birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti. Program şehitler için döktürülen lokma hayrı ikramıyla son buldu.

Programa Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, Halk Eğitimi Müdürü Tufan Meşeli, Daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler katıldı.