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24 Temmuz 2018 15:03

Başkan Gürşat Kale; “Basın halkın özgür sesidir”

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürşat Kale; “Basın halkın özgür sesidir”

24 Temmuz 2018 15:03


Başkan Kale yayınladığı mesajında ; “Basının halkın özgür sesi, ülke halkının çağdaşlaşmışlık derecesinin göstergesidir. Halkına hesap verebilen siyasetçinin sevdiği, hesap vermekten korkanların çekindiği basın camiasının ülkenin bugünü ve yarınında daha güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesi bizleri sevindirecektir. Bu yılki 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramında sizlerle bir araya gelememiş olmamdan dolayı son derece üzgün olduğumu belirtmek istedim. Bu kalbi duygularımın yanı sıra, basında sansürün kaldırılmasının 110. yıl dönümünde bütün gazetecilerin ve basın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyor, bu asil ve şerefli görevlerinizde başarılar diliyorum. 23 - 29 Temmuz 2018 tarihleri arasında il dışında olmam münasebetiyle siz değerli basın mensubu arkadaşlarımla her yıl düzenli olarak bir araya gelme alışkanlığımızı bu yıl bir müddet ertelemek zorunda kalacağımız için üzgün olduğumu belirtme ihtiyacı hissettim. İncirliova Belediye başkanlığı olarak yapmış olduğumuz hizmetlerin halka duyurulmasına, vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber almasına aracı olduğunuz için müteşekkirim” ifadelerine yer verdi.




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