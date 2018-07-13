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13 Temmuz 2018 11:06

Başkan Gürşat Kale; “Hesap verebilen belediyeyiz”

İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından her mahallede organize edilecek olan Mahalle istişare toplantıları kapsamında Zafer Mahallesi Sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kale; “Sizlerden aldığımız destekle sizlere hizmet ediyoruz.

Başkan Gürşat Kale; “Hesap verebilen belediyeyiz”

13 Temmuz 2018 11:06

İncirliova Belediyesi yaptığı ve yapacağı tüm hizmetlerde halkla istişare eden bir anlayışla halkına hesap verebilen belediyedir” dedi.



İncirliova Belediyesi tarafından Zafer Mahallesi’ne yapılan ve yapılacak olan hizmetlere ilişkin mahalle sakinlerine bilgi veren Başkan Kale, vatandaşların taleplerini de en kısa zamanda çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Kale, şöyle konuştu; “Bugüne kadar mahallemizde 9 bin 230 metrekare parke taşı döşeme işini gerçekleştirdik. Mahallemize bir adet çocuk oyun parkı kazandırdık. Cadde ve sokaklarımıza 44 adet yeni çöp konteynırı tahsis ettik. Mahallemizdeki 10 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye tahsis ettik. Sosyal hizmetler kapsamında 496 vatandaşımıza yakacak, kıyafet, ilaç, hastane ulaşım hizmeti, kuaför berber desteği, gıda ve nakdi yardımda bulunduk. Ayrıca düzenli aralıklarla cadde ve sokaklarımızdaki yabani ot temizliği ile ilaçlama hizmetlerini gerçekleştirdik. Hacıaliobası Caddemizin ağaçlandırma çalışmasını yaptık”



“Yılların Sorunlarını Çözdük”


Büyükşehir Yasası sonrası Türkiye’de birçok ilçe belediyenin ciddi ekonomik sorunla karşı karşıya kalmasına rağmen, 50 aylık görev süresi içerisinde İncirliova’da birçok sorunu çözüme kavuşturup yapılamaz denilen önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kale; “Hamam Kompleksi, Park İncirliova, Acarlar Kapalı Pazar Yeri, Engelsiz Yaşam Merkezi, 26 Adet Çocuk Oyun Parkı, Kent Ormanı Mesire Alanı, Acarlar Kreş, Sentetik Yüzeyli Çim Saha Tesisleri, Kapalı ve Açık Düğün Alanları, Kültür Merkezi, 270 bin Metrekare Parke Taşı Döşeme İşi, Taziye Evi Kompleksi, Kent Müzesi, Oda ve Dernekler Hizmet Binası, Gerenkova BJK Sosyal Tesisleri, Sandıklı, İkizdere, Erbeyli, Hacıaliobası Sosyal Tesisleri başta olmak üzere birçok hizmeti gerçekleştirdik” dedi.




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