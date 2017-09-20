Başkan Haluk Alıcık, esnafın Ahilik Haftasını kutladı

’Hizmette mükemmellik" felsefesiyle birliğin ve dayanışmanın çok güzel örneklerini hayata geçiren Ahilik kültürünün, günümüz için de çok değerli ayrıntıları da içinde barındırdığını belirten Alıcık, "Gençlerin iyi yetişmesinden meslek kazanmalarına kadar birçok toplumsal görev üstelenen Ahilik anlayışı, savaş ve afetlerde gösterdiği dayanışma ve beraberlik anlayışıyla da günümüz dünyasına çok önemli mesajlar bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Ahi’lik temelinde yardımlaşmaya dayanan bir esnaf teşkilatı olduğunu belirten Başkan Alıcık mesajında "Ahilik, Türk toplumunda kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberliğin temeli olmuş, yüzyıllardır meslek etiğini doğruluk, dürüstlük ve bağlılığa dayandırmıştır. Güzel ahlakı, aklıselimi, sevgi ve saygıyı, yoksula sahip çıkmayı, herkesin kendi sanatıyla yükselmesini, başkasının hakkına saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütleyen Ahi Evran- ı Veli’nin düşüncelerini ve Ahilik geleneğini yaşatmak Türk toplumunun borcudur. Türk toplumu, alın terinin kıymetini ve Atalarının değerini bildiği gibi 13. yüzyıldan beri gelen Ahilik geleneği ile dürüst ticaretin ve iş ahlakının da önemini kavramıştır. Hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu haftada başta Ahi Evran olmak üzere ahrete intikal etmiş tüm esnaflara Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara sağlık ve uzun bir ömür hayırlı iş, helal kazanç diliyorum esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum" dedi.