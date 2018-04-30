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30 Nisan 2018 10:36

Başkan Kadri Kılınç’tan kandil mesajı

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Ramazan ayı öncesinde kutlanan ve insanlığın günahlarından kurtuluşunun müjdecisi olarak bilenen Berat Kandili’nin aynı zamanda af, mağfiret, ihsan ve mükafat gecesi olduğunu söyledi.

Başkan Kadri Kılınç’tan kandil mesajı

30 Nisan 2018 10:36


Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Rıfat Kadri Kılınç, kandillerin kültür ve geleneğimizde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Kandiller aramızdaki dargınlık ve küskünlüklerin bitmesinde, barış ve hoşgörünün yayılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu anlamlı gün, toplumsal dayanışma, akrabalık ve kardeşlik hukukunu pekiştirmemiz için güzel bir vesiledir. Ümit ederim ki bu mübarek gece, yeniden uyanışa vesile olur. Kalpler ve hüsnüniyetler birleşir, birlik ve beraberliğimiz güçlenir. Mübarek Ramazan ayı öncesinde kutlanan ve insanlığın günahlarından kurtuluşunun müjdecisi olarak bilenen Berat Kandili’nin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yaklaşık iki hafta sonra Allah’ın izniyle kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan Berat Kandili, aynı zamanda af ve mağfiret; ihsan ve mükâfat gecesidir" ifadelerini kullandı.


Semaya açılacak ellerin, yapılacak duaların Allah katında kabulünü dileyen Başkan Kılınç, “Bu gecenin, ülkemizin, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.




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