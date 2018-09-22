Başkan Kale 2 bin kişiye aşure ikram etti.

Cuma Namazı sonrası Sanayi Camisi önünde kurulan aşure kazanlarıyla yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikramında bulunan Başkan Kale; “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı vesilesiyle aşure etkinliğimizi düzenledik. Aşure bir kazanda yapılarak birçok kişiye dağıtılan, paylaşmayı birlik ve beraberliğimizi aşılayan kardeşlik duygularını ün üst seviyeye çıkaran kültürel bir mirasımızdır. Cuma Namazı sonrası camiden çıkan vatandaşlarımız ile sanayi esnafımıza yaptığımız aşure ikramını Allah kabul eylesin. Tüm vatandaşlarımın mübarek Muharrem aylarını tebrik ediyor. Bu mukaddes günlerin ülkemize, milletimize ve İslam Dünyası'na hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

Yapılan Aşure Hayrından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, Başkan Kale'ye teşekkür etti.