Başkan Kale; “Basın demokrasimizin vazgeçilmezidir”

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından birinin de basın olduğuna dile getiren Başkan Kale, yayınladığı mesajda “Toplumsal yaşamda insanların gerçekleri öğrenmesi, düşüncelerini paylaşması ve yayması açısından basın camiası büyük bir öneme sahiptir. Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan, doğru, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla hareket eden tüm basın mensubu arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mesleki etikle hareket eden, kişilik haklarına, ülkemizin ve milletimizin temel değerlerine saygılı olan ve onları koruyan mesleklerini icra ederken her türlü sıkıntı ve zorlukla mücadele eden siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor. saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.