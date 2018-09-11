Başkan Kale, Danimarka'ya gitti

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Danimarka'da düzenlenecek olan “Düşük Karbonlu ve Verimli Isıtma Soğutma Projesi” çalışmalarını yerinde incelemek üzere Türkiye'den katılacak heyet ile birlikte Danimarka'ya gitti.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Danimarka Enerji, Kamu Hizmetleri İklim Bakanlığı ve Danimarka Enerji Ajansı işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında 10-14 Eylül tarihleri arasında Danimarka'daki uygulama örneklerini yerinde incelemek üzere gerçekleştirilecek ziyaretlere Türkiye'den Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı heyet ile Türkiye Jeotermal Belediyeler Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci ve İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale katılıyor.

“Yerli enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmalıyız”

Danimarka'nın yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılmasında büyük gelişme kaydettiğini ve tecrübeli olduğunu ifade eden Başkan Kale; “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan bu proje ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın daha verimli kullanılması amaçlıyoruz. Projemiz kapsamında Danimarka'daki kamu kurumlarının, bölgesel ısıtma sistemine sahip yerel yönetimlerin ve ilgili kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyeceğiz. Enerji üretim tesislerinde yapacağımız incelemelerle bölgesel ısıtma sistemlerinin alt yapısının oluşturulması hakkında daha kapsamlı fikir sahibi olacağız. Böylece yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarımıza ilişkin hazırlanacak projelerle de bu kaynakların ülkemizde daha verimli kullanılmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.