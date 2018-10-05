Başkan Kale; “Dışa bağımlılık milli kaynaklarla son bulacak”

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, geçtiğimiz günlerde Danimarka'da düzenlenen “Düşük Karbonlu ve Verimli Isıtma Soğutma Projesi” çalışmalarını yerinde incelemek üzere Türkiye'den katılan heyet ile birlikte gittiği Danimarka gezisi ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin fosil atık kullanımını tamamen sonlandırarak bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri ile enerji tasarrufunu üst seviyelere çıkartabileceğini vurgulayan Başkan Kale, uzman gözüyle Türkiye'nin ivedi şekilde Enerji strateji ve politikalarının belirlenerek 2020-2050 vizyonunun oluşturulması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin enerji konusunda dışa olan bağımlılığının ortadan kaldırılmasının tek yolunun milli ve bölgesel enerji kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılarak gerçekleşeceğini vurgulayan Başkan Kale; “ Danimarka' da gerçekleşen bu teknik gezinin bir hastaya ilaç olabilecek nitelikte bir reçetenin oluşturulmasında, çok yerinde ve verimli bir olmuştur. Danimarka özellikle yerel yönetimlerin Ulusal enerji politikasından daha hızlı hedefler oluşturmuş olup bugün hanelerin ısı ihtiyacının %64'ünü bölgesel olarak karşılamaktadır. Türkiye'de özellikle son zamanlarda yaşanılan ekonomik sorunlar ile dışa olan bağımlılık yerli ve bölgesel kaynaklarımızla son bulur " dedi.

“Bölgesel ısıtma ve soğutma teşvik edilmeli”

Ülkemizde bu hususta nihai tüketim sektörlerinde ısı planlamalarının yapılmasının bu alanda Enerji tasarruf potansiyelinin hayata geçirilmesi için ilk adım olacağını belirten Kale; "Ülkemize Belediyelerin Jeotermal ve Güneşten enerjilerini karşılayabilmeleri hususunda usul ve esasların belirlenebileceği bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerine teşvik edildiği ikinci bir mevzuat oluşturulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Danimarka'da Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinde üretilen ısının yüzde 52'sinin yenilenebilir tabii kaynaklar olduğuna dikkat çeken Kale, “Danimarka, Mayıs ve Ağustos aylarında güneş enerjisi ile ısınan su yüzde 50 üzerinde tüketimi karşılıyor. Bölgesel ısıtma ve soğutmaya yönelik tesislerin bulunduğu bu ülke güneşlenme süresi yıllık 700 saat iken ülkemizde bu süre 2 bin 741 saat. Bu tesislerin ülkemizde kurulması ve bölgesel ısıtma soğutma sistemlerinin hayata geçirilmesi sadece enerji tasarrufundaki verimle sınırlı kalmayacak ve istihdam konusunda da büyük fayda sağlayacaktır” dedi.