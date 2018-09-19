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Başkan Kale gazileri unutmadı

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ilçe bulunan gaziler ile ailelerini Park İncirliova Sosyal Tesislerinde ağırladı.


19 Eylül Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında İncirliova Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törenler sonrasında İncirliova Belediyesi tarafından kahvaltı düzenlendi.


İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü'nün de katıldığı kahvaltıda gazi ve aileleriyle bir araya gelen İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; "Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzur ve güvenini sağlayan, kutsal vatan topraklarının savunmasında canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizle birlikte canlarını hiçe sayan ve gazilik mertebesine ulaşmış olan siz kahraman gazilerimiz de bizlerin onurudur. İncirliova Belediyesi her şartta ve koşulda sizlerin hizmetkârı olmaya, sizlerin sorunlarınızı çözmeye gayret edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Haftasını kutluyor, şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

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