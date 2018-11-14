Başkan Kale; “Hepimiz birer engelli adayıyız”

Bulduğu her fırsatta ilçe genelindeki engelli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kale, son olarak Acarlar Mahallesinde ikamet eden Mürüvvet Saka'yı ile Zafer Mahallesinde ikamet eden Recep Öztürk'ü evlerinde ziyaret etti.

62 yaşındaki Saka'ya tekerlekli, 93 yaşındaki Öztürk'e de akülü sandalye hediye eden Başkan Kale; “Biliyoruz ki en büyük engel kalplerde olandır. İncirliova Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın fiziki araç ve gereç ihtiyacını temin etmenin yanı sıra onların kalplerine dokunmaya gayret ediyoruz. Çünkü, hepimiz birer engelli adayıyız” dedi.

İncirliova Belediyesi olarak ilçedeki engelli vatandaşların alışılmışın ötesinde bir yaşam sürmesi, evlerde hapis kalmaması için büyük çaba sarf ettiklerini ve ilkleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Kale; “Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama daha fazla katılmalarını sağlamak için Kurtuluş Mahallemizde bir adet engelsiz yaşam merkezinin yapımını tamamladık. Sadece engelli vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına ve engelsiz yaşam merkezine gidiş gelişlerini sorunsuz sağlamak için bir adet özel tasarlanmış engelsiz yaşam aracını ilçemize kazandırdık. Son olarak da ilçemizdeki tüm engelli vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilmesi için İncirliova Engelsiz Yaşam Derneğimizin kurulmasını gerçekleştirdik” dedi.

İBSHA ihtiyaçları karşılıyor

İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı (İBSHA) aracılığıyla ilçe genelindeki tüm engelli vatandaşlara ulaşmaya onların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ihtiyaçları temin etmeye gayret ettiklerini belirten Başkan Kale; “İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın gıda, yakacak ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına özen gösteriyoruz. 56 aylık görev süremiz içerisinde 151 adet tekerlekli sandalye, 6 adet akülü sandalye, 5 adet yürüme barı, 6 adet ihtiyaç sandalyesi, 13 adet engelsiz rampası, 2 adet işitme cihazı, 3 adet görme engelliler için özel tasarlanmış bilgisayar alarak engelli vatandaşlarımızın kullanımına tahsis ettik. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın tanışıp kaynaşması ve gönüllerince eğlenebilmesi için beli aralıklarla sosyal etkinlikler de düzenlemekteyiz ” dedi.