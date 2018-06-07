Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 13:06

Başkan Kale, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, ilçedeki engelli vatandaşların dertlerine derman olmaya devam ediyor.

Başkan Kale, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

07 Haziran 2018 13:06

Başkan Kale, önceki gün 12 engelli vatandaşı daha, evinde ziyaret edip birer adet tekerlekli sandalye hediye etti.


Bulduğu her fırsatta engelli vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Başkan Kale; “Sizlere hizmet etmek benim boynumun borcudur. Biliyorum ki en büyük engel kalplerdedir. Bizler de sizlerin kalplerine dokunarak engelleri ortadan kaldıracağız. ” dedi.



İlçe genelindeki engelli vatandaşlara yönelik belediye olarak bugüne kadar yapılan hizmetlere de açıklık getiren Başkan Kale; “İncirliova Engelsiz Yaşam Merkezi ile İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği’nin kurulmasını sağladık. Engelli vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti vermesi için bir adet engelsiz yaşam aracını kendilerine tahsis ettik. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın gıda, yakacak ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına özen gösterdik. 50 aylık görev süremiz içerisinde 141 adet tekerlekli sandalye, 5 adet akülü sandalye, 5 adet yürüme barı, 6 adet ihtiyaç sandalyesi, 13 adet engelsiz rampası, 2 adet işitme cihazı, 3 adet görme engelliler için özel tasarlanmış bilgisayar alarak engelli vatandaşlarımızın kullanımına tahsis ettik. Belli zamanlarda engelli organize ettiğimiz sosyal etkinliklerle de engelli vatandaşlarımızın birbiriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda elimizdeki imkânlar doğrultusunda engelli vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya, onların sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç