Başkan Kale, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

Başkan Kale, önceki gün 12 engelli vatandaşı daha, evinde ziyaret edip birer adet tekerlekli sandalye hediye etti.

Bulduğu her fırsatta engelli vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Başkan Kale; “Sizlere hizmet etmek benim boynumun borcudur. Biliyorum ki en büyük engel kalplerdedir. Bizler de sizlerin kalplerine dokunarak engelleri ortadan kaldıracağız. ” dedi.

İlçe genelindeki engelli vatandaşlara yönelik belediye olarak bugüne kadar yapılan hizmetlere de açıklık getiren Başkan Kale; “İncirliova Engelsiz Yaşam Merkezi ile İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği’nin kurulmasını sağladık. Engelli vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti vermesi için bir adet engelsiz yaşam aracını kendilerine tahsis ettik. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın gıda, yakacak ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına özen gösterdik. 50 aylık görev süremiz içerisinde 141 adet tekerlekli sandalye, 5 adet akülü sandalye, 5 adet yürüme barı, 6 adet ihtiyaç sandalyesi, 13 adet engelsiz rampası, 2 adet işitme cihazı, 3 adet görme engelliler için özel tasarlanmış bilgisayar alarak engelli vatandaşlarımızın kullanımına tahsis ettik. Belli zamanlarda engelli organize ettiğimiz sosyal etkinliklerle de engelli vatandaşlarımızın birbiriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda elimizdeki imkânlar doğrultusunda engelli vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya, onların sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.