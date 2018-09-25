Başkan Kale, Myanmarlı geline şahit oldu

Uluslararası Telekom Yöneticilik kariyeri için Myanmar da özel bir firmada çalışan İncirliovalı Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Ali Ruhnet Eğrifes ile Myanmar'da bir oteller zincirinde satış müdürü olan Thu Thu Naing 2 yıllık birlikteliklerini evlilikle noktaladı.

İncirliova Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen bir törenle dünya evine giren çiftin evlilik yüzüklerini takan Belediye Başkanı Gürşat Kale, Thu Thu Naing'in nikah şahitliğini de yaptı.

Thu Thu Naing'in Myanmar'dan İncirliova'ya gelin gelmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Kale, “Myanmarlı bir gelinimiz oldu” diyerek evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Nikah töreni sonrası çifte sevgi, saygı, huzur içerisinde bir ömür mutluluklar dileyen Başkan Kale'ye Naing ve Ali Ruhnet çifti teşekkür ederken Myanmar'da düzenlenecek olan düğün törenine davet etti.