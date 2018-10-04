Başkan Kale; “Önceliğimiz sağlıklı ve temiz bir İncirliova”

İncirliova Belediye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin talimatıyla ilçe merkezindeki ana cadde ve sokaklardaki çöp konteynırlarını yenilemeye başladı.

Yapılan çalışmalara ilişkin bir açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale “Büyükşehir Yasası sonrası hizmet ve sorumluluk alanı ile birlikte nüfusu hızla artan ilçemizde çevre temizliği ve çöp toplama işlemlerine büyük önem vermekteyiz. Bugüne kadar ilçemiz genelinde 1200 adet yeni çöp konteynırı tahsis ettik. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerimizde vatandaşlarımızın talebi üzerine 500 adet yarım çöp varili dağıttık. Cami, okul, mezarlık, sağlık ocağı gibi halkımızın yoğun olarak kullandığı kamusal alanlarda 300 adet mini çöp kovası tahsis ettik. Ayrıca, ilçemizde ilk defa 40 adet ayrıştırmalı çöp konteynırını da cadde ve sokaklarımıza yerleştirdik. Bugün de ilçe merkezimizdeki tüm ana cadde ve sokaklardaki sac olan çöp konteynırlarını, daha modern ve hijyenik olan plastik konteynırlarla değiştiriyoruz. Topladığımız eski çöp konteynırlarını belediyemiz şantiyesinde tamirat ve boyama işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ilçemiz genelinde ihtiyaç duyulan noktalara tekrar tahsis edeceğiz. Ayrıca, çevre temizlik işlerini sorunsuz bir şekilde sürdürebilmek için temizlik işleri müdürlüğümüzün ihtiyacı olan çöp kamyonu, traktör ve bazı çöp toplama araç gereçlerini de belediyemize kazandırıyoruz. Bizim bir tek önceliğimiz var daha sağlıklı ve temiz bir İncirliova oluşturmaktır” dedi.