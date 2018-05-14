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14 Mayıs 2018 09:18

Başkan Kale pazarcı anneleri ziyaret etti

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Acarlar’da kurulmakta olan semt pazarını ziyaret etti.

Başkan Kale pazarcı anneleri ziyaret etti

14 Mayıs 2018 09:18

Anneler Günü münasebetiyle çalışmakta olan annelere birer çiçek takdim eden Başkan Kale; “Siz değerli annelerimiz başımızın tacısınız” dedi.


Çiçek dağıtımı sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Kale; “Dünyada karşılık beklemeden sevgi ve şefkat gösteren yegane varlık annedir. Varlıklarıyla bizlere güç veren, hayatımızın her alanında hayır dualarını bizden eksik etmeyen fedakar ve cefakar annelerimizin ellerinden öpüyorum. Peygamber efendimizin ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisiyle de annelerimizin hayatımızdaki önemini daha iyi anlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.


Yaklaşık bin adet çiçeği Acarlarlı Annelere takdim eden Başkan Kale’ye vatandaşlar yoğun ilgi göstererek bu anlamlı davranışından dolayı teşekkür etti.




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