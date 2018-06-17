Başkan Kale; “Ramazan’da 35 bin kişiye ulaştık”

Mübarek Ramazan ayının Türk İslam coğrafyasında birliğin beraberliğin ve kardeşliğin pekişmesine, yardımlaşma duygusunun hat safhaya ulaşmasına vesile olduğunu ifade eden Başkan Kale yayınladığı mesajında; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennem ateşinden kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakmanın huzuru, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Sevgi, saygı ve muhabbet çerçevesinde birbirimizle kucaklaşmamıza vesile olacak olan Ramazan Bayramı’nın Türk-İslam Ccoğrafyasına barış, huzur ve esenlikler getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. İncirliova Belediyesi olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda Ramazan Ayı boyunca organize ettiğimiz iftar sofrası ile ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerine yaptığımız yemek servisiyle 35 bin vatandaşımızla iftarımızı açma fırsatını yakaladık. İftar yemeği organizasyonumuza maddi ve manevi katkı da bulunan tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.