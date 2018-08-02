Başkan Kale’den Şirindere’ye sosyal tesis müjdesi

Toplantıda, belediyenin bugüne kadar yaptığı ve yapacağı hizmetlere ilişkin mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Kale, 2018 yılı içerisinde Şirindere Mahallesi’ne bir adet sosyal tesis yapılacağını müjdeledi.

Şirindere Köy Kahvesi’nde düzenlenen istişare toplantısında mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Kale’ye mahallede yetişen incir, armut ile saç böreği ikram edildi.

Toplantıya İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Belediye Başkan Yardımcıları Baki Aslantaş, Mustafa Başçı ve Kadir Ziftçi, Mahalle Muhtarı İsa Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İncirliova Belediyesi olarak ilçenin tamamına hizmet götürmekle mükellef olduklarını ifade eden Başkan Kale, bugüne kadar Şirindere Mahallesi’nde mezarlık bakımı, mahalle giriş tabelası yapımı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımlar, cami bakım onarım ve yapımlarına maddi destek, düğün alanı modernizasyon çalışması, haftada iki gün düzenli olarak çöp toplama işi, yolcu durağı yapımı gibi birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şirindere’nin konumu itibariyle önemli bir noktada olduğunu dile getiren Başkan Kale, Karagözler, Beyköy, Palamut, Köprüovası, Arpadere Mahalle sakinlerinin de yararlanacağı çok amaçlı bir sosyal tesisi Şirindere Mahallesine inşa edeceklerini müjdeledi.

Kale; “Buraya yapacağımız sosyal tesis ile başta Şirindere Mahalle sakinlerimiz olmak üzere diğer mahallelerimizdeki vatandaşlarımızda istifade edecektir. Tesis ile birlikte Şirindere cazibe merkezi olacaktır” dedi.

Başkan Kale, 2018 yılı yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Şirindere Mahallesi’nde 4 bin 500 metrekare parke taşı döşeme işinin 15 gün içerisinde gerçekleştireceklerini söyledi.

Başkan Kale’nin ardından kısa bir konuşma yapan Şirindere Mahalle Muhtarı İsa Yılmaz “Sayın Başkanım sizin de bahsettiğiniz gibi köyümüzde en önemli iş yollarımızın parke taşı döşeme işlerinin tamamlanmasıdır. İhtiyacımız olan 4 bin 500 metrekarelik yol yapım hizmetini 15 gün gibi kısa bir sürede tamlayacağınızı ve mahallemize bir adet sosyal tesis kazandıracağınız için mahalle sakinlerimiz adına size teşekkür ediyoruz. Şirindere Mahalle Sakinleri olarak size inanıyor ve güveniyoruz. Her zaman yanınızdayız. Allah sizden razı olsun” şeklinde konuştu.