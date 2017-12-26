Başkan Kale’ye ‘Yılın Yerel Yöneticisi’ ödülü

İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Güneş Enerjili Aydınlatma Sistemlerinin Kurulması Projesi ile ödül alan Başkan Kale, aynı proje kapsamında daha önce de Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından ödüllendirilmişti.

Kayseri Erciyes’te düzenlenen Anadolu Yerel Yönetimler Ödül Töreni’nde ödülünü alan Başkan Kale; “İncirliova Belediyesi proje üreten ve ürettiği projeleri hayata geçirmek ve halka en iyi hizmetleri sunmakla ülke gündemine gelmeye devam edecektir” dedi.

İncirliova Belediyesi olarak, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçede yıllardır yapımı gündemde olan ancak bir türlü yapılamayan önemli hizmet ve projeleri hayata geçirme gayretinde olduklarını vurgulayan Başkan Kale; "Bizler gelip geçiciyiz. Önemli olan hizmetler ve ilçemizin sorunlarının çözüme kavuşturulmasıdır. İncirliova Belediye Başkanlığı görevine geldiğimiz ilk günden itibaren de bu inançla çalışmalarımızı sürdürdük. Başta ödül almaya hak kazanan Güneş Enerjili Aydınlatma Sistemlerinin Kurulması Projemiz olmak üzere, sosyal hizmetler, çocuk oyun parkları, sportif tesisleşme, kültür merkezi, hamam, kapalı Pazar yeri, mesire alanları, engelsiz yaşam merkezi gibi birçok önemli projemizi hayata geçirdik. 2018 yılında da otopark, toplu konut, sportif tesisleşme, çocuk oyun parkların yapımı, jeotermal enerji ile şehir ısıtılması ve soğutulması gibi büyük projelerimizi hayata geçireceğiz. Bizler halkımızdan aldığımız güç ile ilçemize hizmet vermeye ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Almış olduğumuz bu ödüller de bizlerin doğru yolda olduğunu göstermektedir. Bizleri bu ödüle layık gören kurumlara da halkımız adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi’nin bu yıl yedinci kez düzenlediği Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni Erciyes’in zirvesinde, zirve katılımla gerçekleşti. 23 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen Ödül Töreni’nde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Enerji ve Tabi Kaynaklar bir önceki Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, protokol üyeleri, basın mensupları ve en önemlisi de Yılın Yerel Yöneticileri katıldı.