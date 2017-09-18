Başkan Karaarslan, 3. kez güven tazeledi

2003 yılından beri Aydın Eczacı Odası yönetiminin değişik kademelerinde ve komisyonlarda çalışan, altı yıl Aydın Eczacı Odası Genel Sekreterliği yapan Karaarslan, iki dönemdir Aydın Eczacı Odası Başkanı olarak görev yapıyordu.

“Sağlıkla ilgili farkındalık oluşturacağız”

Kongrede 3. kez güven tazeleyen Başkan Sefa Karaarslan, meslektaşlarının bu güvenine layık olamaya çalışacaklarını ve çalışmalarına da kaldıkları yerden devam edeceklerini belirterek “Önümüzdeki dönem, öncelikle ilimizde halkımıza ilaç ve sağlık hizmeti sunan en yakın sağlık danışmanı pozisyonundaki eczacıların bilgi ve donanımına yönelik eğitim çalışmalarına ve halkımızın sağlıkla ilgili farklı konulardaki farkındalığını artırıcı çalışmalara ve projelere ağırlık vermeyi planlıyoruz. Bunun yanında önümüzdeki Kasım ayında yapılacak Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti seçimlerinde ülkemizin ilaç ve sağlık politikalarında ve meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi hususunda daha etkin bir Türk Eczacıları Birliği Yönetimi oluşması için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Yapılan seçimler sonucu Sefa Karaarslan Başkanlığın’ndaki Aydın Eczacı Odası yönetiminde şu isimler yer aldı. Yüksel Şekerci, Salim Öyüş, Ayşen Yardım, Ahmet Tolga Yılmaz, İrem Gürsoy, Ferit Şahinci.

Denetleme kurulu üyeliklerine ise: Fatma Şeyda Yüksel, Tolga Özcan, Mustafa Erdinç Eşiyok seçildi.