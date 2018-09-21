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Başkan Kayalı, başarılı sporcuya bisiklet hediye etti

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Türkiye Milli Triatlon takımı formasıyla 2018 Makedonya Triatlon Balkan Şampiyonası’nda 7.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Türkiye Milli Triatlon takımı formasıyla 2018 Makedonya Triatlon Balkan Şampiyonası'nda 7. olan Kuşadası Belediye Spor Triatlon Takımından Beyza Ayaşlıoğlu'na bir yarış bisikleti hediye etti.


Türkiye Milli Triatlon takımı formasıyla 2018 Makedonya Triatlon Balkan Şampiyonası'nda 7. olan Kuşadası Belediye Spor Triatlon Takımından Beyza Ayaşlıoğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretinde Ayaşlıoğlu'na Kuşadası Belediye Spor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav ile Kuşadası Belediye Spor Atletizm Antrenörü Zerrin Üçkardeşler eşlik etti. Belediye Başkanı Kayalı, Triatlon Balkan Şampiyonası'nda gösterdiği başarıdan dolayı genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Kayalı ziyaretin ardından Ayaşlıoğlu'na antrenman ve yarışlarında kullanmak üzere bir yarış bisikleti hediye etti.

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