Başkan Kayalı belediye personeliyle piknikte buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı Kuşadası Belediyesi personeliyle Sevgi Plajı'nda düzenlenen bir piknikte buluştu. Başkan Kayalı, geçtiğimiz yıllarda planlamaları yapılan projeleri yaşama geçirebilmek için Kuşadası Belediye Başkanlığına bir kez daha aday adayı olduğunu açıkladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın davetiyle düzenlenen pikniğe belediye personelinin yanı sıra CHP İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi, Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Eryiğit, Tufan Asrav, Ayşe Şerifoğlu, Remzi Çengel, Yusuf Atak ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Piknikte konuşan Belediye Başkanı Kayalı, geçtiğimiz dört buçuk yılda Kuşadası Belediyesi'nde kurumsallaşmayı sağladıklarını belirterek daha güzel bir Kuşadası oluşturmak için 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday adayı olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz dört buçuk yılda Kuşadası Belediyesi'nin çok önemli işlere imza attığını belirten Başkan Kayalı, özellikle bir belediyenin asli görevleri olan yol, temizlik ve park bahçe hizmetlerinde eksiksiz çalıştıklarını ifade etti. Yap, işlet, devret yöntemini benimsemediklerini belirten Kayalı, önümüzdeki dönem başta Kent Meydanı Projesi'ni hayata geçirmek için çalışacaklarının altını çizdi.

Etkinlik Belediye Başkanı Kayalı'nın konuşmasının ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Hakan Alkar'ın konseriyle devam etti.