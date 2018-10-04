Başkan Kayalı, ‘Kız Kardeşim' projesi eğitim tırını ziyaret etti

Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye işbirliğinde, kadınların ekonomik ve sosyal konumlarını güçlendirmek, bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını sağlamak ve yeni fırsatlar oluşturmak amacıyla yaşama geçirilen Kız Kardeşim Projesi Eğitim Tırı Kuşadası'na geldi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda bulunan ve 4-5 Ekim tarihlerinde içerisinde kadınlara internet güvenliği eğitimi verilecek olan tırı ziyaret etti.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, Coca-Cola Türkiye İletişim Müdürü Zeynel Çağlar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker'in de bulunduğu ziyarette Başkan Kayalı, Kız Kardeşim Projesi kapsamında Kuşadalı kadınlara eğitim verilecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek projeye destek sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Kayalı bu amaçla Kuşadası Belediyesi olarak Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (KUŞAKK) kuruluşuna öncülük ettiklerini ve kadınlara mesleki vasıf kazandırmaya yönelik girişimlerin her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.

Projeye öncülük eden Habitat Derneği'nin Başkanı Sezai Hazır ise Kız Kardeşim Projesi ile kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak

toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesini ve ekonomik kalkınmada aktif rol

almalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Hazır, Kız Kardeşim Projesi ile kadınlara, Finansal Bilinç Programı, Bilişim Programı, İletişim Programı ve Girişimcilik Programı ana başlıklarıyla eğitim verileceğini belirterek projenin kadınlar arasında yerel ve bölgesel işbirliğinin güçlenmesini sağlayacağını ifade etti. Projeyle 7 bölge, 30 şehirden 9 bin kadına eğitim vermeyi amaçladıklarına dikkat çekerek projeye gösterdikleri ilgiden dolayı Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.