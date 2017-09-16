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16 Eylül 2017 18:05

Başkan Kayalı, Kuşadası Gençlikspor ile kahvaltıda buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, bu yıl bölgesel amatör futbol liginde mücadele edecek Kuşadası Gençlik Spor Kulübünün yöneticileri, futbolcuları ve teknik kadrosu ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Kayalı, Kuşadası Gençlikspor ile kahvaltıda buluştu

16 Eylül 2017 18:05


Kuşadası Güvercinada Kalesi’nde düzenlenen kahvaltıya Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü Başkanı Behçet Alp, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Kahvaltıda konuşan Başkan Kayalı "Öncelikle sizlerle burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Kulüp içerisinde maddi olarak bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bunlar çözülür. Önemli olan sizin bölgesel amatör ligindeki maçlarda iyi bir performans sergilemeniz. Hepinize bölgesel amatör ligde başarılar diliyorum" dedi.




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