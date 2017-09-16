Başkan Kayalı, Kuşadası Gençlikspor ile kahvaltıda buluştu

Kuşadası Güvercinada Kalesi’nde düzenlenen kahvaltıya Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü Başkanı Behçet Alp, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Kahvaltıda konuşan Başkan Kayalı "Öncelikle sizlerle burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Kulüp içerisinde maddi olarak bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bunlar çözülür. Önemli olan sizin bölgesel amatör ligindeki maçlarda iyi bir performans sergilemeniz. Hepinize bölgesel amatör ligde başarılar diliyorum" dedi.